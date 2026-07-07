Достижение целей СВО, контакты с США и саммит НАТО. Темы брифинга Пескова

Вся информация, поступающая с саммита НАТО в Анкаре, будет отслеживаться: «Безусловно, это событие [саммит НАТО], которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать».