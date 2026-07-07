Достижение целей СВО, контакты с США и саммит НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
О ходе спецоперации и достижении целей
Очередная передача новых вооружений киевскому режиму со стороны НАТО едва ли способна помешать продолжению СВО до достижения целей: «Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей».
Ситуация вокруг Украины может перейти на мирную траекторию, для этого Киев должен принять необходимые решения: «Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты».
Россия считает более предпочтительным дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, однако «в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей».
ВС РФ продолжают освобождение российских регионов: «Пока что продолжается освобождение российских регионов — освобождением ДНР».
ВС России создают полосу безопасности на границе с Украиной и будут продолжать эту работу: «Продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться».
Освобождение Константиновки в ДНР стало важным шагом в тактическом и стратегическом плане: «С взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане».
О контактах с США
Россия поддерживает контакты с США по рабочим каналам: «Мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами».
Россия надеется, что усилия США по мирному урегулированию на Украине увенчаются успехом: «Мы надеемся, что их усилия, усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития, все-таки увенчаются успехом».
О саммите НАТО
Вся информация, поступающая с саммита НАТО в Анкаре, будет отслеживаться: «Безусловно, это событие [саммит НАТО], которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать».
Заявления, которые звучали в процессе подготовки к саммиту НАТО в адрес России, были конфронтационными: «В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера».