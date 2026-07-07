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Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил главу России за оказанное доверие

Глава региона поведет на выборы в Госдуму команду Волгоградской области.

Заседание президиума реготделения «Единой России» прошло 7 июля в Волгограде. Его провел губернатор и секретарь областного отделения партии Андрей Бочаров. Он поблагодарил главу государства Владимира Путина, партийцев и жителей региона за оказанное доверие.

«Съезд партии “Единая Россия” поддержал жителей Волгоградской области, которые сделали выбор по кандидатам в депутаты Госдумы России в ходе предварительного голосования. При этом съезд доверил мне вести на выборы команду региона, которую поддержали около 200 тысяч человек», — отметил губернатор.

Кандидаты на замещение выборных должностей депутатов Госдумы РФ девятого созыва были утверждены 28 июня в ходе первого этапа 23-го съезда партии «Единая Россия» на основании результатов праймериз. В настоящее время кандидаты встречаются с жителями региона, подводят итоги народной программы партии 2021−2025 годов и формируют предложения в новую.

«Уверен, что несмотря на трудности современного периода развития, с которыми мы обязательно справимся, Волгоградская область продолжит активную поддержку частей и соединений, военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации, поддержку членов их семей, а также реализацию планов и проектов развития муниципалитетов, Волгограда и области в целом», — сказал глава региона.

Также в ходе заседания был утвержден кандидат в депутаты облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18, согласованы кандидатуры для выдвижения на должность глав поселений и депутатов населенных пунктов региона, где объявлены выборы.

Ранее сообщалось, что в регионе будет утвержден статус мемориального комплекса, посвященного участникам СВО через закон Волгоградской области.

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