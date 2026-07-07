Рютте польстил Трампу в интервью перед саммитом НАТО

Генсек подчеркнул, что саммит в Анкаре подтвердит сотни миллиардов долларов новых ассигнований европейских стран и Канады на оборону. По его словам, это означает, что якобы Трампу «удалось то, чего не удавалось никому из президентов США, начиная с Эйзенхауэра (президент США с 1953 по 1961 годы — прим. ТАСС) — уравнять расходы на оборону Европы и США». Впрочем, по ранее приведенным самим Рютте цифрам, до «уравнивания» военных расходов США и Европы еще далеко и это лишь задача на будущее, но этот факт в интервью Politico генсек опустил.