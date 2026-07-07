Рютте польстил Трампу в интервью перед саммитом НАТО

Даже сама газета в преамбуле подчеркнула, что Рютте «нашел новые теплые слова для американского президента».
«Это было восхваление во все горло всех аспектов политики президента США», — отмечает издание.
«НАТО должна признать, Трамп был прав во всем, — начал Рютте. — Я люблю его, все, что этот человек делает — это отличная новость для НАТО».
Рютте утверждал, что якобы «Трамп был прав», когда заставлял страны НАТО повышать расходы на оборону, когда требовал модернизации вооруженных сил, и когда бомбил Иран.
Генсек подчеркнул, что саммит в Анкаре подтвердит сотни миллиардов долларов новых ассигнований европейских стран и Канады на оборону. По его словам, это означает, что якобы Трампу «удалось то, чего не удавалось никому из президентов США, начиная с Эйзенхауэра (президент США с 1953 по 1961 годы — прим. ТАСС) — уравнять расходы на оборону Европы и США». Впрочем, по ранее приведенным самим Рютте цифрам, до «уравнивания» военных расходов США и Европы еще далеко и это лишь задача на будущее, но этот факт в интервью Politico генсек опустил.
В нидерландоязычных сообществах Европы за Рютте закрепилась кличка Продавец за манеру вести политические переговоры в манере льстивого, жизнерадостного менеджера по продажам. Как ранее заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, саммит НАТО в Анкаре должен стать «крупнейшей в истории маркетинговой презентацией» для единственного клиента. Генсек НАТО и европейские лидеры будут убеждать президента США, что сохранение полного участия его страны в НАТО в рамках проекта ремилитаризации Европы и нового военного противостояния с Россией является «очень выгодным бизнесом».