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Врио главы Крымского района назначен Александр Ниниев

Губернатор Кубани назначил врио главы Крымского района.

Источник: администрация Крымского района

Временно исполняющим обязанности главы Крымского района назначен Александр Ниниев. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Александр Ниниев родился в 1992 году в Крымске. С 2015 по 2020 год был депутатом в Крымском районе. С 2018 по 2020 год возглавлял Крымское отделение «Молодой Гвардии Единой России».

C 2018 по 2020 год занимал должность председателя комитета по финансово-бюджетнои, налоговои и экономическои политике Совета молодых депутатов региона. В это же время стал наставником межнациональных и межконфессиональных направлений «Кубсомола».

До назначения врио Крымского района Александр Ниниев был главой Южного сельского поселения.

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