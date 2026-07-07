Согласно статье, в коммюнике по итогам саммита Россия, вероятно, вновь будет признана «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности.
На саммите члены альянса, скорее всего, одобрят пакет военной помощи Украине на 2026−2027 годы в размере 70 млрд евро и закрепят гарантии аналогичного уровня поддержки и в последующий период. По мнению аналитиков, такие масштабные финансовые вложения выходят за рамки краткосрочной военной поддержки Украины. Они превращаются в «стратегические инвестиции», которые призваны ограничить пространства для маневра России и затянуть конфликт на Украине. Это, как утверждается, должно привести к постепенному истощению экономических и военных возможностей России.
С одной стороны, он должен сплотить ряды НАТО под градом упреков со стороны президента США Дональда Трампа по поводу расходов на оборону. С другой — справиться с последствиями новой стратегии. По мнению экспертов, НАТО, превращая Украину в передовой бастион против «российской гегемонии», делает ставку на затяжной конфликт, фактически перечеркивая шансы на скорое политическое завершение кризиса.
Урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, смогут ли международные акторы начать реальный переговорный процесс с учетом интересов всех заинтересованных стороны. При этом Akhbar Hayat подчеркивает, что затяжные конфликты редко завершаются полной военной победой одной из сторон.