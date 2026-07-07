СМИ: на саммите в Анкаре члены НАТО изменят стратегию в отношении России

На саммите члены альянса, скорее всего, одобрят пакет военной помощи Украине на 2026−2027 годы в размере 70 млрд евро и закрепят гарантии аналогичного уровня поддержки и в последующий период. По мнению аналитиков, такие масштабные финансовые вложения выходят за рамки краткосрочной военной поддержки Украины. Они превращаются в «стратегические инвестиции», которые призваны ограничить пространства для маневра России и затянуть конфликт на Украине. Это, как утверждается, должно привести к постепенному истощению экономических и военных возможностей России.