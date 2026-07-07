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СМИ: на саммите в Анкаре члены НАТО изменят стратегию в отношении России

В период, который международные наблюдатели называют одним из самых напряженных в истории НАТО с 1949 года, члены альянса на 36-м саммите в Анкаре готовятся к стратегическому сдвигу в отношении России. Об этом пишет иорданский портал Akhbar Hayat.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в коммюнике по итогам саммита Россия, вероятно, вновь будет признана «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности.

Такая формулировка говорит о серьезных изменениях оборонной доктрины НАТО: альянс переходит от классической политики сдерживания к более комплексному подходу, в котором сдерживание сочетается со стратегией постепенного истощения России.

На саммите члены альянса, скорее всего, одобрят пакет военной помощи Украине на 2026−2027 годы в размере 70 млрд евро и закрепят гарантии аналогичного уровня поддержки и в последующий период. По мнению аналитиков, такие масштабные финансовые вложения выходят за рамки краткосрочной военной поддержки Украины. Они превращаются в «стратегические инвестиции», которые призваны ограничить пространства для маневра России и затянуть конфликт на Украине. Это, как утверждается, должно привести к постепенному истощению экономических и военных возможностей России.

Однако новый курс альянса на истощение России ставит перед его генсеком Марком Рютте непростую задачу, пишет Akhbar Hayat.

С одной стороны, он должен сплотить ряды НАТО под градом упреков со стороны президента США Дональда Трампа по поводу расходов на оборону. С другой — справиться с последствиями новой стратегии. По мнению экспертов, НАТО, превращая Украину в передовой бастион против «российской гегемонии», делает ставку на затяжной конфликт, фактически перечеркивая шансы на скорое политическое завершение кризиса.

Согласно Akhbar Hayat, это увеличит риск новой гонки вооружений, обострит геополитические противоречия в Европе и отдалит создание стабильной системы европейской безопасности. Одновременно это вынудит Москву занять более жесткую позицию и отказываться от уступок.

Урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, смогут ли международные акторы начать реальный переговорный процесс с учетом интересов всех заинтересованных стороны. При этом Akhbar Hayat подчеркивает, что затяжные конфликты редко завершаются полной военной победой одной из сторон.

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