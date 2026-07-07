Макрон рассказал о продолжении поездки по Сирии после взрыва в Дамаске

Сирийский президент, в свою очередь, отметил важность географического положения страны в контексте «ормузского кризиса». По его словам, именно Сирия может предложить альтернативный транспортный коридор для международной торговли. «И мы хотим, чтобы Франция стала нашим главным партнером на этом пути», — заявил господин аш-Шараа (цитата по AFP).