Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон рассказал о продолжении поездки по Сирии после взрыва в Дамаске

Франция готова помочь Сирии в восстановлении экономики и банковского сектора. Об этом во время визита в Дамаск заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

Источник: Reuters

«Мы хотим продолжить работу над реструктуризацией банковского сектора», — сказал господин Макрон на пресс-конференции вместе с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа (цитата по Reuters). Он добавил, что Париж работает над оказанием помощи сирийскому Центробанку.

Сирийский президент, в свою очередь, отметил важность географического положения страны в контексте «ормузского кризиса». По его словам, именно Сирия может предложить альтернативный транспортный коридор для международной торговли. «И мы хотим, чтобы Франция стала нашим главным партнером на этом пути», — заявил господин аш-Шараа (цитата по AFP).

Эмманюэль Макрон не стал никак комментировать сегодняшний взрыв в центре Дамаска. По данным местных властей, ЧП случилось за пределами охранной зоны французского президента и не представляло для него прямой угрозы. СМИ сообщали о 18 пострадавших, включая сотрудников полиции и замминистра туризма Сирии.

«Ничто не может подавить стремления сирийских женщин и мужчин жить в суверенной, безопасной, плюралистической и единой Сирии, — написал позднее Эмманюэль Макрон в X. — Сегодня утром я увидел Сирию во всем ее многообразии, достойной, мужественной и решительной. Мой визит продолжается».

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше