От лукавого: Лавров о заявлении НАТО, что блок не воюет с РФ

«Пока они (страны НАТО — Sputnik) заявляют, что с нами не воюют, но это — от лукавого», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.
Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что при прямом участии военных США и стран Европы Киев получает поддержку в виде вооружений, разведданных, спутниковой помощи. Также Украине предоставляют сведения для оценки целеполагания, закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты.
Лавров также прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте по поводу наращивания военного производства в странах альянса. Одной из причин этого процесса Лавров назвал цель накачивать киевский режим до последнего.
«Первая (причина — Sputnik) — это накачивать режим Зеленского “до последнего”, чтобы, как выразились многие представители европейских элит в правительствах и других структурах, Украина делала за европейцев их работу по истощению России», — сказал министр иностранных дел РФ, отвечая на вопрос журналистов.
Он добавил, что стремление альянса милитаризироваться до предела закончится поражением в этой гонке.
«Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», — отметил Лавров.
По его словам, Европа уже не может скрыть удручающее состояние своей экономики, когда серьезно страдает социальная сфера и «гражданская экономика бежит из Европы в США», где гораздо более благоприятные условия для бизнеса.
Милитаризация — не помеха.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача новых вооружений киевскому режиму странами НАТО не помешает России продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.
По его словам, если Киев не проявит готовности урегулировать конфликт мирным путем, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.
Песков подчеркнул, что для Москвы предпочтительнее завершить конфликт дипломатическим путем, но готовность к мирным переговорам со стороны киевского режима отсутствует.