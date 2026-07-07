Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: НАТО является более европейской организацией, чем когда-либо

Канцлер Германии Мерц заявил, что в настоящее время НАТО является более европейской организацией, чем когда-либо.

Источник: AP 2024

Однако, как отметил глава правительства ФРГ накануне вылета в Анкару, альянс «остается трансатлантическим в корне». В этой связи политик выразил надежду на хорошее продолжение трансатлантического сотрудничества «со значительно более сильным европейским направлением».

Кроме того, канцлер подтвердил, что европейские государства-члены НАТО достигли договоренности о выделении Киеву дополнительных €70 млрд. в 2026—2027 годах.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше