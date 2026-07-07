Мерц: НАТО является более европейской организацией, чем когда-либо

Однако, как отметил глава правительства ФРГ накануне вылета в Анкару, альянс «остается трансатлантическим в корне». В этой связи политик выразил надежду на хорошее продолжение трансатлантического сотрудничества «со значительно более сильным европейским направлением».
Кроме того, канцлер подтвердил, что европейские государства-члены НАТО достигли договоренности о выделении Киеву дополнительных €70 млрд. в 2026—2027 годах.
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