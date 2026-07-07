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Сводка основных боевых действий 7 июля на Слобожанщине, в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе российские штурмовики продолжают вести стрелковые бои в Бачевске, а также в районе Уланово. В Сумском районе бои не стихают в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе российские штурмовики продолжают вести стрелковые бои в Бачевске, а также в районе Уланово. В Сумском районе бои не стихают в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

В ДНР на Краснолиманском направлении по-прежнему идут тяжёлые городские бои. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать, но российские войска не только удерживают ранее взятые позиции, но и продолжают наступление на всем участке фронта.

На Славянском направлении армия России давит оборону ВСУ у Тихоновки, Малиновки и Пискуновки, главная цель российских штурмовиков — Николаевка, занятие которой позволяет начать операцию по освобождению Славянска. На Константиновском направлении российские подразделения продвигаются далее, к Алексеево-Дружковке и развивают наступление на флангах восточнее и западнее Константиновки. Добропольское направление: армия России выходит к Доброполью со стороны Нового Донбасса. Идут бои в Мирном и Шевченко. ВС РФ контролируют часть Белицкого.

В Таврии на Днепропетровском направлении российские войска укрепляют позиции в Александровке и бьют по позициям ВСУ в Покровском. В районе Александрограда и Лесного продолжается позиционное противостояние, враг активен в районе Искры. На Гуляйпольском направлении идут бои в районе Любицкого, Долинки, Новосёловки. Запорожское направление: здесь идет упорная позиционная борьба в районе Степногорска. По переправе ВСУ в районе Веселянки и Григоровки ВКС РФ нанесли удар ФАБом, российские дронщики наносят регулярные удары по транспорту противника на дороге Камышеваха-Орехов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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