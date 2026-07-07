Сводка основных боевых действий 7 июля на Слобожанщине, в Донбассе и Таврии

В Таврии на Днепропетровском направлении российские войска укрепляют позиции в Александровке и бьют по позициям ВСУ в Покровском. В районе Александрограда и Лесного продолжается позиционное противостояние, враг активен в районе Искры. На Гуляйпольском направлении идут бои в районе Любицкого, Долинки, Новосёловки. Запорожское направление: здесь идет упорная позиционная борьба в районе Степногорска. По переправе ВСУ в районе Веселянки и Григоровки ВКС РФ нанесли удар ФАБом, российские дронщики наносят регулярные удары по транспорту противника на дороге Камышеваха-Орехов.