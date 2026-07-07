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Эксперт объяснил скрытый смысл заявления Буданова* о Белоруссии

Киев не оставит попыток ослабить союз Москвы и Минска. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, который призвал не делать из Белоруссии врага. Кортунов считает, что политик делает ставку на самостоятельность курса белорусского лидера Александра Лукашенко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если в Киеве увидят какие-то шероховатости в отношениях Москвы и Минска, то они будут стараться использовать это, чтобы расшатать российско-белорусское партнерство», — заявил Кортунов.

Эксперт уточнил: насколько успешными окажутся действия Киева, зависит от того, появятся ли для этого возможности. Само желание, по его словам, у украинской стороны есть. «Странно было бы предполагать, что его нет», — добавил собеседник NEWS.ru.

Кортунов отметил, что в руководстве Украины существуют разные группы, по-разному смотрящие на многие вопросы, в том числе на Белоруссию. Одни настроены резко против Минска и считают его главным союзником России в СВО. Другие, наоборот, ищут нюансы в позиции Белоруссии. Политолог полагает, что Кирилл Буданов* представляет интересы именно второй группы — тех, кто видит: несмотря на тесные связи Минска и Москвы, Лукашенко долгие годы пытается вести самостоятельную политику.

«Вот это [Украина] хочет в максимальной степени использовать. Поэтому им не нужно подталкивать Минск к еще более тесному сплочению с Москвой. Им нужно проявлять сдержанность даже в тех случаях, когда Белоруссия предпринимает какие-то шаги или делает заявления, которые вызывают раздражение в Киеве», — заключил Кортунов.

Ранее Александр Лукашенко выступил с заявлением о ситуации на Украине. По его мнению, затягивание боевых действий выгодно международной «партии войны». Как отметил белорусский лидер, именно эта группа сегодня фактически управляет Евросоюзом.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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