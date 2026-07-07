Эксперт объяснил скрытый смысл заявления Буданова* о Белоруссии

Кортунов отметил, что в руководстве Украины существуют разные группы, по-разному смотрящие на многие вопросы, в том числе на Белоруссию. Одни настроены резко против Минска и считают его главным союзником России в СВО. Другие, наоборот, ищут нюансы в позиции Белоруссии. Политолог полагает, что Кирилл Буданов* представляет интересы именно второй группы — тех, кто видит: несмотря на тесные связи Минска и Москвы, Лукашенко долгие годы пытается вести самостоятельную политику.