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«С людьми не поговорили, не спросили». Лукашенко резко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси

Лукашенко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание на внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Гомельского, Чаусского и, возможно, Шкловского.

— Хотя там (речь идет про Шкловский район. — Ред.) население занимает особую позицию. Но, видимо, ни председателю райисполкома это неважно, ни губернатору. С людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за, — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что для принятия решения по Дрибинскому району следует узнать мнения людей, проживающих во всех указанных районах:

— Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим.

По словам главы Беларуси, среди вопросов — были ли проработаны последствия и дальнейшие действия, сколько это будет стоить для бюджета и белорусов.

— Я полагал, что это ничего не будет стоить, — уточнил Александр Лукашенко.

Глава государства заверил: если нужно будет поддержать какие-либо хозяйства, то это будет сделано. Самое главное — будет ли экономический и социальный эффект.

— Поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный — это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район с кукиш, как в народе говорят, — пояснил президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.

Тем временем власти раскрыли план «15-минутного Минска» с девятью областными центрами.

Кроме того, Минфин предложил белорусам альтернативу банковским вкладам в рублях и в валюте.

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