«С людьми не поговорили, не спросили». Лукашенко резко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства обратил внимание на внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Гомельского, Чаусского и, возможно, Шкловского.
— Хотя там (речь идет про Шкловский район. — Ред.) население занимает особую позицию. Но, видимо, ни председателю райисполкома это неважно, ни губернатору. С людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за, — отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что для принятия решения по Дрибинскому району следует узнать мнения людей, проживающих во всех указанных районах:
— Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим.
По словам главы Беларуси, среди вопросов — были ли проработаны последствия и дальнейшие действия, сколько это будет стоить для бюджета и белорусов.
— Я полагал, что это ничего не будет стоить, — уточнил Александр Лукашенко.
Глава государства заверил: если нужно будет поддержать какие-либо хозяйства, то это будет сделано. Самое главное — будет ли экономический и социальный эффект.
— Поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный — это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район с кукиш, как в народе говорят, — пояснил президент Беларуси.
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