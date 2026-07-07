«С людьми не поговорили, не спросили». Лукашенко резко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси

— Хотя там (речь идет про Шкловский район. — Ред.) население занимает особую позицию. Но, видимо, ни председателю райисполкома это неважно, ни губернатору. С людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за, — отметил Александр Лукашенко.