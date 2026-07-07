Сыщик Фетисов раскрыл, как японцы хотели купить мозг Чикатило

Подозрения на маньяка пали задолго до его ареста. Ещё 11 сентября 1984 года участковый инспектор заметил на Центральном рынке Ростова странного мужчину, который приставал к девушкам. Его задержали. Им оказался Чикатило. При обыске в его портфеле нашли ряд крайне подозрительных предметов: кухонный нож, полотенце, вазелин, мыло и верёвку. Чикатило пояснил, что нож всегда берёт с собой в командировки, чтобы в гостинице резать продукты, а вазелин использует после бритья вместо крема.