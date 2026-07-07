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Эрдоган встретил Трампа в аэропорту Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил своего американского коллегу в аэропорту Анкары.

Источник: Reuters

Как передают местные СМИ, переговоры между лидерами запланированы на три часа дня по Москве.

Ранее сообщалось, что Эрдоган, благодаря организации приезда Трампа на саммит НАТО в Анкару, сумел избежать хаоса, который могло бы вызвать отсутствие американского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с свою очередь заявил, что в Кремле намерены следить за информацией с саммита, накануне которого слышали очень много заявлений конфронтационного характера.

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