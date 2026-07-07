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Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Риме

Рим готовится стать площадкой для очередного этапа диалога между Израилем и Ливаном. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Gabriella Clare Marino/CC0

«Мы тепло приветствуем объявление о том, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при содействии США состоится в Риме. Этот выбор является результатом твердой дипломатической приверженности нашего правительства и его авторитетной, заслуживающей доверия роли на международной политической арене», — написал он.

Таяни уточнил, что именно он предложил сторонам встретиться в итальянской столице. По его словам, эта инициатива была озвучена еще в апреле.

Ранее, 6 июля, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что переговоры назначены на 14—15 июля. Об этом сообщало издание The Times of Israel.

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