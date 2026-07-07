Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Риме

«Мы тепло приветствуем объявление о том, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при содействии США состоится в Риме. Этот выбор является результатом твердой дипломатической приверженности нашего правительства и его авторитетной, заслуживающей доверия роли на международной политической арене», — написал он.