Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Риме

«Мы тепло приветствуем объявление о том, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при содействии США состоится в Риме. Этот выбор является результатом твердой дипломатической приверженности нашего правительства и его авторитетной, заслуживающей доверия роли на международной политической арене», — написал он.
Таяни уточнил, что именно он предложил сторонам встретиться в итальянской столице. По его словам, эта инициатива была озвучена еще в апреле.
Ранее, 6 июля, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что переговоры назначены на