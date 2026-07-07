Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: НАТО могут развалить не США, а европейцы

Несмотря на неоднократные угрозы президента Дональда Трампа пересмотреть участие США в Североатлантическом альянсе, не меньшую угрозу для блока представляют действия его европейских членов, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На прошлогоднем саммите в Гааге генсекретарь НАТО Марк Рютте убедил европейцев нарастить расходы на оборону. Теперь он должен убедить их тратить эти средства так, чтобы укрепить единство альянса как в стратегическом, так и в практическом плане, говорится в статье.

NYT отмечает, что в Европе десятилетиями сохраняются проблемы, которые мешают НАТО.

Во-первых, это протекционизм в промышленности: европейцам крайне трудно избавиться от многолетней привязанности к своим военным подрядчикам. Во-вторых, это недоверие к другим европейским странам и стремление во всем винить США. Многие в Европе по-прежнему считают, что сотрудничество на континенте — это лишь прикрытие для французского или немецкого господства.

В-третьих, это неспособность европейцев договориться о сотрудничестве и координации совместных проектов. Согласно NYT, они не могут согласовать работу даже над традиционными вооружениями, такими как истребители и системы противовоздушной обороны, не говоря уже о передовых видах оружия.

Например, в июне сорвались планы совместного создания европейского истребителя: Париж и Берлин не смогли договориться о распределении экономической выгоды. Франция также проигнорировала общеевропейский проект ПВО, в котором участвуют более 20 европейских членов НАТО, и предпочла развивать собственные технологии.

Такая нехватка единства превращается в серьезную угрозу для альянса, тогда как современные реалии боевых действий требуют от союзников слаженности, подчеркивает NYT.

Саммит в Анкаре может пойти не по плану, предполагает издание. Трамп не пользуется популярностью в Европе, что создает почву для открытых разногласий с такими политиками, как премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Чтобы минимизировать риски, Рютте решил сократить время встреч и ограничиться коротким итоговым коммюнике.

Поскольку недоверие и размолвки продолжаются, проблема состоит уже не только в том, будет ли Америка хорошим союзником для Европы. Вопрос в том, смогут ли европейцы стать хорошими союзниками друг для друга.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше