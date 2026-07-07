NYT: НАТО могут развалить не США, а европейцы

Во-первых, это протекционизм в промышленности: европейцам крайне трудно избавиться от многолетней привязанности к своим военным подрядчикам. Во-вторых, это недоверие к другим европейским странам и стремление во всем винить США. Многие в Европе по-прежнему считают, что сотрудничество на континенте — это лишь прикрытие для французского или немецкого господства.