Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к трем годам тюрьмы

Апелляционный суд Парижа вынес приговор лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов в Европейском парламенте. Как сообщает телеканал BFMTV, политик приговорена к трем годам лишения свободы.
Согласно решению суда, один год из назначенного срока Ле Пен должна будет отбыть под электронным браслетом.
Параллельно с этим суд смягчил дополнительные ограничительные меры. Как передает агентство Франс Пресс, срок запрета на занятие выборных должностей был сокращен до 15 месяцев. Данное решение юридически позволяет Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.
Как пишет РБК, Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента создали схему хищения средств, выделяемых для оплаты труда помощников. По версии следствия, в 2004—2016 годах 27 человек, числившихся ассистентами депутатов, фактически работали на партию «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение»). Среди них были сотрудники партийного штаба и телохранитель Жан-Мари Ле Пена. Суд постановил, что таким образом было похищено около 3 млн евро, которые использовались для покрытия расходов партии, что было квалифицировано как «незаконное присвоение средств, введенных в систему для уменьшения бремени партии».