Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к трем годам тюрьмы

Как пишет РБК, Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента создали схему хищения средств, выделяемых для оплаты труда помощников. По версии следствия, в 2004—2016 годах 27 человек, числившихся ассистентами депутатов, фактически работали на партию «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение»). Среди них были сотрудники партийного штаба и телохранитель Жан-Мари Ле Пена. Суд постановил, что таким образом было похищено около 3 млн евро, которые использовались для покрытия расходов партии, что было квалифицировано как «незаконное присвоение средств, введенных в систему для уменьшения бремени партии».