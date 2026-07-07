В Литве рассмотрят снятие запрета на размещение ядерного оружия

Дискуссия о внесении изменений в Конституцию Литвы набирает обороты на высшем государственном уровне. К обсуждению этой темы подключились первые лица страны. Ранее о необходимости таких изменений уже заявляли премьер-министр Инга Ругинене и министр обороны Робертас Каунас. Теперь к их голосам присоединился и президент Литвы Гитанас Науседа — он высказался в поддержку начала дискуссии по этому вопросу.