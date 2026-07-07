В Литве рассмотрят снятие запрета на размещение ядерного оружия

За то, чтобы вынести поправку на рассмотрение, проголосовали 89 парламентариев. Против выступили 11 человек, еще шестеро воздержались. Сейчас статья 137 Конституции прямо запрещает нахождение на литовской территории оружия массового поражения, а также военных баз иностранных государств.
Чтобы изменить основной закон, потребуется двойное голосование. Как уточняется, не менее 94 из 141 депутата должны поддержать поправку дважды с интервалом в три месяца.
Спикер Сейма Юозас Олекас, представляя инициативу, объяснил ее необходимость соображениями безопасности. Его цитирует LRT: «Учитывая, что ядерный щит НАТО является одним из важнейших основ сдерживания альянса, конституционный запрет, предотвращающий присутствие ядерного оружия на территории Литвы в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны, не соответствует изменившейся обстановке в сфере безопасности и интересам национальной безопасности Литвы».
Олекас также подчеркнул, что Литва не должна выпадать из общей системы альянса. «Следует отметить, что ни одна страна НАТО не имеет конституционных ограничений на применение ядерного оружия в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны», — заявил он. «Мы не можем оставаться слабым звеном во всей системе сдерживания», — добавил спикер.
Дискуссия о внесении изменений в Конституцию Литвы набирает обороты на высшем государственном уровне. К обсуждению этой темы подключились первые лица страны. Ранее о необходимости таких изменений уже заявляли премьер-министр Инга Ругинене и министр обороны Робертас Каунас. Теперь к их голосам присоединился и президент Литвы Гитанас Науседа — он высказался в поддержку начала дискуссии по этому вопросу.