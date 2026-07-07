В России оценили возможность «войны» США с Бразилией

«Это, с моей точки зрения, невозможно. Бразилия большая, сильная страна. Входит в “двадцатку” (G20 — “Газета.Ru”). Самая большая, самая сильная страна Латинской Америки. В связи с чем возможно применение военной силы против Бразилии? Между США и Бразилией нет каких-то неразрешимых противоречий», — сказал он.
По словам Хейфеца, бороться с преступными группировками за рубежом — «на самом деле очень такая проблематичная задача».
«Даже когда президенты США применяют какую-то военную силу, национальную гвардию, для решения острых социальных проблем в собственных городах, это вызывает очень серьезные противостояния в Конгрессе и на самом деле в обществе», — напомнил он.
7 июля министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что недавнее решение США о признании крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими организациями создает серьезные риски для страны.