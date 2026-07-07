В России оценили возможность «войны» США с Бразилией

«Это, с моей точки зрения, невозможно. Бразилия большая, сильная страна. Входит в “двадцатку” (G20 — “Газета.Ru”). Самая большая, самая сильная страна Латинской Америки. В связи с чем возможно применение военной силы против Бразилии? Между США и Бразилией нет каких-то неразрешимых противоречий», — сказал он.