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В России оценили возможность «войны» США с Бразилией

Заявление главы МИД Бразилии Мауро Виэйры о возросшем риске военного вторжения США не свидетельствует о возможном начале «войны» со стороны Штатов в будущем. Признание американцами крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими не приведет к боевым действиям со стороны США. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец.

Источник: Reuters

«Это, с моей точки зрения, невозможно. Бразилия большая, сильная страна. Входит в “двадцатку” (G20 — “Газета.Ru”). Самая большая, самая сильная страна Латинской Америки. В связи с чем возможно применение военной силы против Бразилии? Между США и Бразилией нет каких-то неразрешимых противоречий», — сказал он.

По словам Хейфеца, бороться с преступными группировками за рубежом — «на самом деле очень такая проблематичная задача».

«Даже когда президенты США применяют какую-то военную силу, национальную гвардию, для решения острых социальных проблем в собственных городах, это вызывает очень серьезные противостояния в Конгрессе и на самом деле в обществе», — напомнил он.

7 июля министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что недавнее решение США о признании крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими организациями создает серьезные риски для страны.

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