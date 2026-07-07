Polsat: военная помощь Польши Украине в последние два года рухнула в 15 раз

По данным информационного канала Polsat News, в 2022—2023 годы Польша передала Украине военную помощь на общую сумму около 15 млрд злотых (4 млрд долларов). С 2024 год по сегодняшний день, при нынешнем правительстве Дональда Туска, военная помощь сократилась до 1,55 млрд злотых (410 млн долларов).
С 2024 года Киев получил от Варшавы БПЛА ScanEagle, ракеты, авиабомбы, комплектующие и запчасти для авиации, бронетехники и зенитно-ракетных комплексов «Нева», боеприпасы для танков и артиллерии, а также индивидуальное снаряжение для солдат. Косиняк-Камыш подтвердил, что недавно Украина получила от Польши ракеты-перехватчики PAC-3 для американских систем ПВО Patriot.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Польша оказала «огромную поддержку» Украине благодаря своим логистическим хабам. По его словам, 90% помощи Киеву поступает через Польшу — ее аэропорт, автомобильные и железные дороги.
Президент Польши Кароль Навроцкий был «поражен» раскрытием информации о переданной Украине военной помощи. Особенно удивило его решение о пожертвовании Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Хотя, как передает канал TVN24, Навроцкий не намерен лишать правительство права передавать вооружения Украине, он заявил о готовности выйти с законодательной инициативой, чтобы взять на себя полную ответственность за такие решения.