Polsat: военная помощь Польши Украине в последние два года рухнула в 15 раз

Президент Польши Кароль Навроцкий был «поражен» раскрытием информации о переданной Украине военной помощи. Особенно удивило его решение о пожертвовании Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Хотя, как передает канал TVN24, Навроцкий не намерен лишать правительство права передавать вооружения Украине, он заявил о готовности выйти с законодательной инициативой, чтобы взять на себя полную ответственность за такие решения.