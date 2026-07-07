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Polsat: военная помощь Польши Украине в последние два года рухнула в 15 раз

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в понедельник раскрыл объем военной помощи, которую Варшава предоставила Киева с начала конфликта на Украине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным информационного канала Polsat News, в 2022—2023 годы Польша передала Украине военную помощь на общую сумму около 15 млрд злотых (4 млрд долларов). С 2024 год по сегодняшний день, при нынешнем правительстве Дональда Туска, военная помощь сократилась до 1,55 млрд злотых (410 млн долларов).

Хотя за последние два года помощь Варшавы Киеву упала примерно в 15 раз по сравнению с предыдущими двумя годами, Косиняк-Камыш подчеркнул, что поддержка Украины остается «стратегической задачей» для Варшавы.

По словам министра, среди вооружений, переданных Украине в 2022—2023 годы, — танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, БМП, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24, зенитно-ракетные комплексы WEGA S-200, артиллерия, боеприпасы и БПЛА.

С 2024 года Киев получил от Варшавы БПЛА ScanEagle, ракеты, авиабомбы, комплектующие и запчасти для авиации, бронетехники и зенитно-ракетных комплексов «Нева», боеприпасы для танков и артиллерии, а также индивидуальное снаряжение для солдат. Косиняк-Камыш подтвердил, что недавно Украина получила от Польши ракеты-перехватчики PAC-3 для американских систем ПВО Patriot.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Польша оказала «огромную поддержку» Украине благодаря своим логистическим хабам. По его словам, 90% помощи Киеву поступает через Польшу — ее аэропорт, автомобильные и железные дороги.

Президент Польши Кароль Навроцкий был «поражен» раскрытием информации о переданной Украине военной помощи. Особенно удивило его решение о пожертвовании Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Хотя, как передает канал TVN24, Навроцкий не намерен лишать правительство права передавать вооружения Украине, он заявил о готовности выйти с законодательной инициативой, чтобы взять на себя полную ответственность за такие решения.

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