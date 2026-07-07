Депутат Госдумы Волоцков идет на понижение в Волгограде

В 2024 году Алексей Анатольевич выделился тем, что потребовал полностью запретить электросамокаты до принятия соответствующих законов на федеральном уровне. Часть электората его не поддержала. Периодически Волоцков посещал и районы, относящиеся к его округу, где щедро раздавал обещания, но не всегда их выполнял. Так, например, жители Котово вот уже несколько лет ждут от него обещанного строительства новой баскетбольной площадки. Котовчане даже спрашивали депутата, когда же ждать новую площадку, на что тот признался, что «дешево и быстро» ее построить не получилось. На том эта история и закончилась.