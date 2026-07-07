Как поймавший Чикатило сыщик раскрыл свой первый «глухарь»

Следователь, который поймал Чикатило, рассказал детали одного из своих первых дел, которое все считали «глухарём». Убийство пожилой женщины в хуторе Паршиков (250 км от Ростова. — Ред.) Когда опытные оперативники опустили руки, за дело взялся молодой следователь.
Как начинающему сотруднику удалось раскрыть то, что не смогли опытные профессионалы? Корреспондент rostov.aif.ru поговорил с Амурханом Яндиевым — следователем, поймавшего Чикатило, о ходе дела, в котором каждая деталь имела значение.
Сказали: «глухарь».
В небольшом хуторе, входившем в состав колхоза Искра, одиноко жила пожилая женщина. Её звали Александра (все имена изменены. — Ред.). Ей было за семьдесят. Старушку иногда навещала соседка: приносила еду, помогала по хозяйству. На ночь она запирала дверь флигеля на замок, а ключ прятала под ковриком у входа.
Однажды утром соседка обнаружила страшную картину: в комнате на кровати лежала хозяйка, накрытая подушкой. Пол был залит кровью. При входе стоял открытый сундук, вещи из него были вывалены на пол. Голова Александры была разрублена топором — следы множественных ударов свидетельствовали о крайней жестокости преступления.
«Приехала целая бригада: большие начальники, прокурор-криминалист, эксперты. Осмотр провели, но ничего не нашли. Махнули рукой и сказали: глухарь», — комментирует нашей редакции Амурхан Яндиев, следователь.
Повторный осмотр.
Для молодого следователя, у которого это было одно из первых серьёзных дел, такая перспектива означала служебные неприятности. Через два месяца предстояло отчитываться перед прокуратурой области. Не желая сдаваться, Яндиев в свободное от других дел время вернулся на место преступления для повторного осмотра.
Внимательно изучая помещение, он заметил на подоконнике небольшую глиняную вазу, покрытую глазурью. На её внутренней стороне оказался жирный отпечаток пальца. Экспертиза подтвердила: след пригоден для идентификации. Вторая важная деталь — отпечаток босой ноги в луже крови. У Александры отсутствовал большой палец на ноге (последствие обморожения), а на следе были видны все пять пальцев. Вывод: отпечаток оставил убийца.
Блеф сработал.
Понимая, что в распутицу ранней весной постороннему было сложно добраться до хутора, следователь построил новую версию. Через участкового он выяснил, что в населённом пункте не было недавних праздников или свадеб. Тогда Яндиев обратился к местному фельдшеру, который вёл учёт пациентов с психическими расстройствами.
Среди нескольких фамилий особое внимание привлекла характеристика 17-летнего Алексея. Невысокий рост, маленькая ступня. Подозреваемого пригласили на беседу. Следователь заранее подготовил дактилоскопическую пасту, валик и бланки картотеки.
«Я взял с собой пасту и валик. Когда он вошёл, я начал блефовать: разложил всё на столе и сказал, что это специальный станок, который отрубает пальцы тем, кто врёт. Мол, кто “брешет” — тому пальцы рубит», — вспоминает собеседник.
Метод сработал. Юноша побледнел, начал нервничать. Следователь продолжил давление: пообещал, что если тот расскажет правду, «станок» не понадобится. Подозреваемый сломался.
«Он признался: взял ключ из-под коврика, вошёл в дом. Александра помешала ему лазить в сундуке — он схватил топор в предбаннике и начал рубить. Ходил босиком, поэтому и оставил след в крови. Одежду после развесил в огороде — она ещё сохла на верёвке», — добавляет Яндиев.
Дело было раскрыто благодаря дотошности, умению работать с мельчайшими деталями и психологическому расчёту. Отпечаток в вазе, след босой ноги в луже крови и грамотный допрос привели к полному восстановлению картины преступления.