Политолог объяснил, как участники саммита НАТО будут вести себя с Трампом

Эксперт прокомментировал сообщения CNN о мрачном настроении американского лидера перед саммитом. «Настроение Трампа уже давно стало значимым фактором в международной политике. Человек достаточно импульсивен, не лезет за словом в карман и выражает свои эмоции так, как считает нужным на разных мероприятиях», — отметил Коньков.
По словам политолога, похожая ситуация наблюдалась и на предыдущем саммите НАТО. Тогда генсек альянса Марк Рютте, для которого саммит был первым в этой должности, старался не допустить публичного обострения разногласий с американским лидером.
«Все тогда дрожали, чтобы как бы чего не вышло. То, что мы наблюдаем сегодня, повторяет ситуацию прошлого года. Недовольство Трампа, его критика относительно финансовых ресурсов, которые вкладываются разными участниками объединения, хорошо известны», — добавил политолог.
Коньков напомнил, что Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО из-за недостаточных, по его мнению, оборонных расходов.
«Наверное, вновь мы будем свидетелями того, как участники НАТО будут обхаживать Трампа для того, чтобы не спровоцировать нежелательной для них реакции», — заявил политолог.
Ранее CNN со ссылкой на источники, что Дональд Трамп пребывает в мрачном настроении перед саммитом НАТО.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пребывает в мрачном настроении перед саммитом НАТО. По данным телеканала, европейские лидеры рассчитывают, что встреча в Анкаре пройдет без серьезных инцидентов. Они также планируют представить новые обязательства в сфере обороны, чтобы снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном.