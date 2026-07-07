Политолог объяснил, как участники саммита НАТО будут вести себя с Трампом

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пребывает в мрачном настроении перед саммитом НАТО. По данным телеканала, европейские лидеры рассчитывают, что встреча в Анкаре пройдет без серьезных инцидентов. Они также планируют представить новые обязательства в сфере обороны, чтобы снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном.