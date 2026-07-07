Песков: Киев не готов к мирному окончанию СВО

«Необходимо понимать, что Буданов — это классический террорист. У него террор — это форма предложения к мирным соглашениям. Вот его формула: давайте поднимем эскалацию до такого уровня, чтобы потом у всех появилось желание снизить ее до переговорного процесса. Это типичный террористический прием. Так не разговаривают. Россия — это не то государство, с которым можно говорить языком террористов», — подчеркнул экс-нардеп.