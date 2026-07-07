«Так и остается». Лукашенко сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой области Беларуси остается «бардачок» со временем СССР. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, говоря про агрохолдинг «Купаловское», сказал про задумке, которая состояла в его организации по аналогии с агрокомбинатом «Дзержинский». Это можно было сделать.
— Но так — ни шатко, ни валко делали, — прокомментировал проделанную работу глава страны.
По словам Александра Лукашенко, были также и кадровые ошибки. Вместо того, чтобы взять несколько толковых управленцев из «Дзержинского» и перевести на руководящие должности в «Купаловское», где они могли бы повторить успешный опыт, на позиции поставили других людей.
Как уточнил президент Беларуси, в контакте с губернатором и председателем райисполкома нужно было выстроить работу, однако этого сделано не было.
— В ближайшие дни я там буду в связи с мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что эти сельхозорганизации потерять нельзя, так как они расположены на лучших землях в республике. Речь идет про Шкловский, Белыничский, Круглянский, Могилевский и Горецкий районы — восточная коса, где лучшие земли на востоке Беларуси. Они, заметил президент, вряд ли уступают и Гродненской области.
— Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко (председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. — Ред.) не повержен, как Берлин в 1945-м. Так и остается. Со своим царем в голове там каждый, и Бартош (Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома. — Ред.) пришел в Шкловский район — этот царь к нему в голову залез, — приводит цитату президента пресс-служба.
Ранее Александр Лукашенко резко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси: «С людьми не поговорили, не спросили».
Кроме того, Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.
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