«Так и остается». Лукашенко сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси

— Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко (председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. — Ред.) не повержен, как Берлин в 1945-м. Так и остается. Со своим царем в голове там каждый, и Бартош (Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома. — Ред.) пришел в Шкловский район — этот царь к нему в голову залез, — приводит цитату президента пресс-служба.