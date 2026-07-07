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Политолог заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию на удар

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что НАТО пытается спровоцировать Россию на удар по территории стран — членов альянса. По словам эксперта, Москва учитывает риски прямого столкновения с блоком и старается не переносить действия на территорию государств НАТО.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Перенджиев допустил, что альянс может перейти к более масштабному противостоянию с Россией. По его оценке, НАТО уже фактически вовлечено в украинский кризис, однако стремится расширить конфликт.

«НАТО всячески помогает ВСУ бить по РФ, речь идет и о маршрутах, и о методических моментах. Оно уже работает на Киев в плане обеспечения беспилотниками. В России понимают, что по нам бьют именно натовские дроны. Нас все время вынуждают ударить именно по территориям членов объединения, прежде всего по странам Балтии и Польше», — отметил собеседник NEWS.ru.

Политолог отметил, что в Москве учитывают статью 5 Североатлантического договора, предусматривающую принцип коллективной обороны стран НАТО. По мнению Перенджиева, российская сторона тщательно анализирует возможные риски эскалации.

Эксперт считает, что при достижении критической черты Россию могут попытаться вынудить к удару по странам альянса. По его словам, такой сценарий в Москве будут рассматривать только в контексте защиты мирного населения.

Ранее иорданский портал Akhbar Hayat писал, что на саммите НАТО в Анкаре страны альянса могут обсудить стратегический сдвиг в отношении России. По данным СМИ, в итоговых формулировках Россия может быть вновь названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.

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