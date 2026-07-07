Политолог заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию на удар

«НАТО всячески помогает ВСУ бить по РФ, речь идет и о маршрутах, и о методических моментах. Оно уже работает на Киев в плане обеспечения беспилотниками. В России понимают, что по нам бьют именно натовские дроны. Нас все время вынуждают ударить именно по территориям членов объединения, прежде всего по странам Балтии и Польше», — отметил собеседник NEWS.ru.