Трамп: США должны контролировать Гренландию

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.
«Ее должны контролировать США, а не Дания», — сказал он на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, Гренландия является «важной частью [мира] для США». «Вокруг нее китайские и российские корабли», — утверждал американский лидер.
Вашингтонская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно многое уже удалось согласовать. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения к США Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.