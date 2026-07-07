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Трамп: США должны контролировать Гренландию

Гренландия является «важной частью мира» для Соединенных Штатов, отметил американский лидер.

Источник: Reuters

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.

«Ее должны контролировать США, а не Дания», — сказал он на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, Гренландия является «важной частью [мира] для США». «Вокруг нее китайские и российские корабли», — утверждал американский лидер.

Вашингтонская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно многое уже удалось согласовать. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения к США Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.

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