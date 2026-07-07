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Трамп: США могли бы вывести вообще все свои силы из Европы, учитывая ее подходы

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, американский лидер подверг резкой критике противодействие Европы стремлению Соединенных Штатов получить суверенитет над этим островом.

Источник: Reuters

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могли бы вывести вообще все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на двусторонней встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, американский лидер подверг резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над этим островом. «И когда они (европейцы — прим. ТАСС) на это не пошли… И с учетом всех тех денег, которые мы тратим, чтобы помогать им с Россией… Мы вообще не обязаны тратить никакие деньги. Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — подчеркнул глава администрации США.

«И ей (Европе — прим. ТАСС) лучше бы быть поосторожнее. С иммиграцией и энергетикой. Если она не будет аккуратнее с этими двумя моментами, то Европы больше не будет», — убежден Трамп.

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