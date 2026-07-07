Трамп: США могли бы вывести вообще все свои силы из Европы, учитывая ее подходы

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, американский лидер подверг резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над этим островом. «И когда они (европейцы — прим. ТАСС) на это не пошли… И с учетом всех тех денег, которые мы тратим, чтобы помогать им с Россией… Мы вообще не обязаны тратить никакие деньги. Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — подчеркнул глава администрации США.