Трамп признал помощь Эрдогана в украинском урегулировании

«Президент Эрдоган помогает нам это урегулировать», — уточнил он для журналистов, комментируя усилия США в урегулировании противостояния Москвы и Киева. Глава Белого дома добавил, что президент Турции также оказывает помощь с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил своего американского коллегу в аэропорту Анкары. Как передают местные СМИ, между лидерами запланированы переговоры.
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