Трамп признал помощь Эрдогана в украинском урегулировании

«Президент Эрдоган помогает нам это урегулировать», — уточнил он для журналистов, комментируя усилия США в урегулировании противостояния Москвы и Киева. Глава Белого дома добавил, что президент Турции также оказывает помощь с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.