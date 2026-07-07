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Трамп признал помощь Эрдогана в украинском урегулировании

Американский президент Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в разрешении конфликта между Украиной и Россией и иранского кризиса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Президент Эрдоган помогает нам это урегулировать», — уточнил он для журналистов, комментируя усилия США в урегулировании противостояния Москвы и Киева. Глава Белого дома добавил, что президент Турции также оказывает помощь с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил своего американского коллегу в аэропорту Анкары. Как передают местные СМИ, между лидерами запланированы переговоры.

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