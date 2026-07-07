Польша продлила пограничный контроль с Литвой

Польша продлевает пограничный контроль на границе с Литвой. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский, пишет «Sputnik Литва».
«Многие мигранты стараются проникнуть в Европейский союз через балтийские страны, в том числе через Литву. Отсюда возвращение контроля на границе Польши и Литвы. И этот контроль будет реализовываться далее. Благодаря этому мы можем быть уверены, что наша внешняя граница безопасна», — цитирует информагентство Кервиньского.
Погранконтроль с Германией и Литвой Польша восстановила 7 июля 2025 года. Тогда заявлялось, что новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключали возможности их продления. Отмечалось, что введение проверок на внутренних границах ЕС «необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией». Сейчас на границе Польши и Литвы проверки ведутся в 13 местах, а на границе с ФРГ — в 52.