Польша продлила пограничный контроль с Литвой

Погранконтроль с Германией и Литвой Польша восстановила 7 июля 2025 года. Тогда заявлялось, что новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключали возможности их продления. Отмечалось, что введение проверок на внутренних границах ЕС «необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией». Сейчас на границе Польши и Литвы проверки ведутся в 13 местах, а на границе с ФРГ — в 52.