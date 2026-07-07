СМИ: Нетаньяху попросил Трампа заблокировать продажу оружия США Турции

По данным Nypost, на вооружении ВМС Израиля сейчас находятся более 30 истребителей F-35, которые считаются самыми мощными и универсальными истребителями в мире. А Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после того, как приобрела российскую ракетную систему С-400. Она, как опасаются американцы, может быть использована для изучения возможностей F-35.