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СМИ: Нетаньяху попросил Трампа заблокировать продажу оружия США Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник публично попросил президента США Дональда Трампа не отправлять современные истребители F-35 в Турцию, предупредив, что эта поставка «нарушит баланс сил» в регионе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Одна из целей президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Анкаре — добиться повторного включения Турции в программу F-35, несмотря на сопротивление американского конгресса. Нетаньяху предупредил, что со стороны Вашингтона будет ошибкой награждать Эрдогана передовыми военными технологиями, пишет американская газета New York Post.

Турция — великая страна, но ею управляет человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Он оккупирует половину Кипра — страны, входящей в НАТО. Он угрожает Греции, еще одному члену НАТО. И он открыто говорит о завоевании Иерусалима.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Нетаньяху указал на многочисленные словесные выпады турецких официальных лиц в адрес Израиля, в том числе министра иностранных дел Хакана Фидана, который на прошлой неделе назвал Израиль «мировой проблемой» и сказал, что Израиль «стал бременем, которое человечество больше не может нести», добавляет индийский канал NDTV.

Поэтому Нетаньяху выступает против того, чтобы США одобрили продажу Анкаре F-35 и двигателей для турецких истребителей KAAN.

Такой шаг, на его взгляд, нарушит баланс сил в регионе, который «гарантирован превосходством Израиля в воздухе, а также позицией США на Ближнем Востоке».

По данным Nypost, на вооружении ВМС Израиля сейчас находятся более 30 истребителей F-35, которые считаются самыми мощными и универсальными истребителями в мире. А Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после того, как приобрела российскую ракетную систему С-400. Она, как опасаются американцы, может быть использована для изучения возможностей F-35.

При этом Трамп неоднократно расточал похвалы Эрдогану, называя его «выдающимся лидером» и «хорошим другом». В июне он пообещал сделать Эрдогана «очень счастливым», когда его спросили о том, получит ли Турция двигатели F110 и восстановят ли ей доступ к программе F-35.

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