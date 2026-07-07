BT: Бельгия готовится признать Палестину

Этот шаг ХАМАС, сделанный после почти 20-летнего пребывания у власти в этой части палестинских территорий, делает возможным создание технократического комитета, которому будет поручено управление территорией. Это также является одним из условий, которые, по мнению правительства Бельгии, необходимы для начала процесса признания, говорится в статье.
В прошлом году премьер-министр Барт Де Вевер объявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что Бельгия станет частью группы государств, готовых признать Палестину. В понедельник члены «Христианско-демократической и фламандской партии» (CD&V) призвали федеральное правительство выполнить обязательства, взятые в сентябре.
Прошлым летом… мы достигли соглашения. В нем четко указано, что признание возможно, как только будут выполнены установленные условия… ХАМАС фактически отказывается от своей административной роли в Газе. Теперь Бельгия должна сдержать свое слово.
Член парламента от партии фламандских «зеленых» Groen Мейрем Альмачи положительно отреагировала на решение ускорить процесс признания Палестины.
Наконец-то правительство всерьез задумалось о признании Палестины. После многих лет режима апартеида и геноцида, который продолжается уже более тысячи дней, мы, наконец, рассматриваем вопрос о том, как Бельгия может признать Палестину.