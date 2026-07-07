Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BT: Бельгия готовится признать Палестину

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в понедельник объявил, что МИД готовит официальное признание Государства Палестина после заявления ХАМАС о роспуске своих руководящих органов в Газе. Об этом пишет бельгийская газета The Brussels Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Этот шаг ХАМАС, сделанный после почти 20-летнего пребывания у власти в этой части палестинских территорий, делает возможным создание технократического комитета, которому будет поручено управление территорией. Это также является одним из условий, которые, по мнению правительства Бельгии, необходимы для начала процесса признания, говорится в статье.

В прошлом году премьер-министр Барт Де Вевер объявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что Бельгия станет частью группы государств, готовых признать Палестину. В понедельник члены «Христианско-демократической и фламандской партии» (CD&V) призвали федеральное правительство выполнить обязательства, взятые в сентябре.

Прошлым летом… мы достигли соглашения. В нем четко указано, что признание возможно, как только будут выполнены установленные условия… ХАМАС фактически отказывается от своей административной роли в Газе. Теперь Бельгия должна сдержать свое слово.

Эльс Ван Хоф
председатель парламентского Комитета по иностранным делам

Член парламента от партии фламандских «зеленых» Groen Мейрем Альмачи положительно отреагировала на решение ускорить процесс признания Палестины.

Наконец-то правительство всерьез задумалось о признании Палестины. После многих лет режима апартеида и геноцида, который продолжается уже более тысячи дней, мы, наконец, рассматриваем вопрос о том, как Бельгия может признать Палестину.

Мейрем Альмачи
член партии Groen
Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше