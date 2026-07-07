НАТО выбрало шведские самолеты вместо американских AWACS

По данным агентства, речь идет о покупке до 10 самолетов. Потенциальная стоимость сделки оценивается примерно в $4,5 млрд, однако окончательный контракт пока не подписан. Saab также подтвердила, что после объявления НАТО только начнет формальные переговоры с компанией.