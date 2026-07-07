НАТО выбрало шведские самолеты вместо американских AWACS

По данным агентства, речь идет о покупке до 10 самолетов. Потенциальная стоимость сделки оценивается примерно в $4,5 млрд, однако окончательный контракт пока не подписан. Saab также подтвердила, что после объявления НАТО только начнет формальные переговоры с компанией.
Выбор GlobalEye стал заметным решением на фоне призывов президента США Дональда Трампа к союзникам активнее закупать американское вооружение. Рютте, комментируя решение, подчеркнул, что проект остается трансатлантическим: в нем участвуют европейские, канадские и американские компании.
GlobalEye разработан Saab на базе бизнес-джета Bombardier Global 6500. Самолет оснащен радаром Erieye Extended Range и комплексом датчиков, которые позволяют вести наблюдение за воздушными, наземными и морскими целями.
В Saab заявляют, что GlobalEye способен обнаруживать беспилотники, ракеты и другие сложные цели, в том числе в условиях радиоэлектронных помех. По данным компании, самолет может находиться в воздухе более 12 часов.
Новые GlobalEye должны заменить парк E-3 Sentry AWACS, который остается одной из ключевых совместных военных возможностей НАТО. Эти самолеты используются для наблюдения, раннего предупреждения и координации операций альянса.