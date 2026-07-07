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Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у границ Калининградской области

Принадлежащий НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II на протяжении нескольких часов выполнял полет у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Принадлежащий НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II на протяжении нескольких часов выполнял полет у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Борт поднялся в небо с авиабазы в районе румынского города Констанца.

Самолет кружил около Калининградской области в период между 11:00 мск и 15:30 мск. Затем борт ушел в воздушное пространство Польши, после чего вернулся на базу вылета.

Днем ранее Bombardier Challenger 650 Artemis II курсировал над странами Прибалтики и эстонским побережьем Финского залива.

Борт находился на высоте около 11 километров вне коридоров, установленных для гражданской авиации. В район границ воздушного пространства прибалтийских стран с Россией и Беларусью он не заходил.

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