Экс-генсек НАТО призвал Европу задуматься о собственной безопасности

«Европе необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности. Думаю, это вопрос, над которым должны размышлять все европейцы», — сказал Солана в интервью газете 20Minutos.
По его словам, нынешний этап отношений между европейскими странами и США оказался значительно сложнее, чем он ожидал. Трамп стал серьезным фактором перемен, однако при нем Вашингтон уже не демонстрирует такой же приверженности НАТО, как при предыдущих президентах.
Экс-генсек НАТО отметил, что США после президентства Дональда Трампа уже не будут такими, какими их знали европейские союзники раньше, поэтому Европе необходимо быть готовой брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, Солана заявил, что не хотел бы его критиковать, но признался, что, находясь на его месте, «действовал бы совершенно иначе».
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.