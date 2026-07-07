Экс-генсек НАТО призвал Европу задуматься о собственной безопасности

По его словам, нынешний этап отношений между европейскими странами и США оказался значительно сложнее, чем он ожидал. Трамп стал серьезным фактором перемен, однако при нем Вашингтон уже не демонстрирует такой же приверженности НАТО, как при предыдущих президентах.