WSJ: бывший генерал стал главным соперником Нетаньяху на выборах

По словам советников премьера, для дискредитации соперника подготовлено более 400 видеоматериалов. По мнению аналитиков, стратегия Нетаньяху может заключаться не в чистой победе, а в создании ситуации, при которой ни один блок не наберет большинства. В таком случае он сможет остаться у власти в качестве главы переходного правительства до назначения повторных выборов.