WSJ: бывший генерал стал главным соперником Нетаньяху на выборах

Израиль готовится к первым выборам после террористических атак 7 октября 2023 года. Они должны состояться до конца октября. Для Нетаньяху, который с перерывами занимает пост премьера 19 лет, это испытание обещает быть крайне непростым. Доверие избирателей подорвано его неудачами в текущих военных кампаниях, говорится в статье.
Судя по последним опросам общественного мнения, «Яшар» и «Ликуд» получат примерно одинаковое количество мест в Кнессете — по 23 мандата из 120. Третье место займет партия еще одного претендента на пост премьера Нафтали Беннета — 16 мест. На вопрос о том, кто больше подходит на пост премьера, респонденты с небольшим перевесом выбрали Айзенкота: он получил 41% голосов против 40% голосов, отданных за Нетаньяху.
Младший сын Айзенкота — 25-летний Галь Меир — и два его племянника погибли в ходе боевых действий в секторе Газа. Обычно хладнокровный генерал не смог сдержать слез, когда произносил прощальную речь на похоронах сына. Личная утрата Айзенкота нашла отклик у многих израильских избирателей, чьи дети проходят обязательную или резервистскую службу, отмечает издание.
Айзенкот — сын иммигрантов из Марокко, выросший в рабочем районе Эйлата и прошедший путь от рядового бойца бригады «Голани» до главы Генштаба. Нетаньяху — выходец из академической элиты. Он учился в США, а его сыновья не участвовали в боевых действиях, за что старший сын Нетаньяху, который проживает в Майами, подвергается жесткой критике.
Айзенкот присоединился к правительству Нетаньяху после событий 7 октября, но спустя восемь месяцев покинул его, выразив несогласие с методами ведения войны. Он открыто обвинил Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта. Айзенкот, по оценке WSJ, не является «голубем мира». Он — автор «доктрины Дахии» от 2006 года, которая предполагает применение массированной и непропорциональной военной силы для нанесения масштабного ущерба гражданской инфраструктуре противника.
Не идут на пользу Нетаньяху и разногласия с Дональдом Трампом, который ранее традиционно поддерживал израильского премьера. Напряженность усилилась из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану: Трамп охарактеризовал их как непропорциональные и публично выразил сомнения в способности и желании Нетаньяху продолжать руководство страной.
По словам советников премьера, для дискредитации соперника подготовлено более 400 видеоматериалов. По мнению аналитиков, стратегия Нетаньяху может заключаться не в чистой победе, а в создании ситуации, при которой ни один блок не наберет большинства. В таком случае он сможет остаться у власти в качестве главы переходного правительства до назначения повторных выборов.