Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: бывший генерал стал главным соперником Нетаньяху на выборах

Гади Айзенкот, бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, стал главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах в Израиле. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израиль готовится к первым выборам после террористических атак 7 октября 2023 года. Они должны состояться до конца октября. Для Нетаньяху, который с перерывами занимает пост премьера 19 лет, это испытание обещает быть крайне непростым. Доверие избирателей подорвано его неудачами в текущих военных кампаниях, говорится в статье.

Центристская партия Айзенкота «Яшар» стремительный набирает популярность и идет практически вровень с правящей партией Нетаньяху «Ликуд».

Судя по последним опросам общественного мнения, «Яшар» и «Ликуд» получат примерно одинаковое количество мест в Кнессете — по 23 мандата из 120. Третье место займет партия еще одного претендента на пост премьера Нафтали Беннета — 16 мест. На вопрос о том, кто больше подходит на пост премьера, респонденты с небольшим перевесом выбрали Айзенкота: он получил 41% голосов против 40% голосов, отданных за Нетаньяху.

WSJ считает, что определенную роль здесь сыграл фактор личной трагедии.

Младший сын Айзенкота — 25-летний Галь Меир — и два его племянника погибли в ходе боевых действий в секторе Газа. Обычно хладнокровный генерал не смог сдержать слез, когда произносил прощальную речь на похоронах сына. Личная утрата Айзенкота нашла отклик у многих израильских избирателей, чьи дети проходят обязательную или резервистскую службу, отмечает издание.

Кроме того, на пользу Айзенкоту идет «контраст биографий» с Нетаньяху, полагает WSJ.

Айзенкот — сын иммигрантов из Марокко, выросший в рабочем районе Эйлата и прошедший путь от рядового бойца бригады «Голани» до главы Генштаба. Нетаньяху — выходец из академической элиты. Он учился в США, а его сыновья не участвовали в боевых действиях, за что старший сын Нетаньяху, который проживает в Майами, подвергается жесткой критике.

Айзенкот присоединился к правительству Нетаньяху после событий 7 октября, но спустя восемь месяцев покинул его, выразив несогласие с методами ведения войны. Он открыто обвинил Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта. Айзенкот, по оценке WSJ, не является «голубем мира». Он — автор «доктрины Дахии» от 2006 года, которая предполагает применение массированной и непропорциональной военной силы для нанесения масштабного ущерба гражданской инфраструктуре противника.

Против Нетаньяху играет и его стремление создавать буферные зоны на территориях Газы, Сирии и Ливана. Эти планы вызвали критику со стороны европейских лидеров. Кроме того, недавние опросы Gallup в США впервые зафиксировали перевес симпатий американцев в сторону палестинцев.

Не идут на пользу Нетаньяху и разногласия с Дональдом Трампом, который ранее традиционно поддерживал израильского премьера. Напряженность усилилась из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану: Трамп охарактеризовал их как непропорциональные и публично выразил сомнения в способности и желании Нетаньяху продолжать руководство страной.

Штаб Нетаньяху, по данным WSJ, уже запустил медиакампанию против Айзенкота.

По словам советников премьера, для дискредитации соперника подготовлено более 400 видеоматериалов. По мнению аналитиков, стратегия Нетаньяху может заключаться не в чистой победе, а в создании ситуации, при которой ни один блок не наберет большинства. В таком случае он сможет остаться у власти в качестве главы переходного правительства до назначения повторных выборов.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше