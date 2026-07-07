Ле Пен получила право на участие в выборах президента Франции в 2027 году

В марте 2025 года суд первой инстанции признал Ле Пен виновной по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте. Следствие доказало, что оплачиваемые из бюджета ЕС сотрудники фактически занимались партийными делами Ле Пен во Франции. Политику назначили четыре года тюрьмы (два из них — условно, а два — с возможностью ношения электронного браслета), штраф €100 тысяч и запрет баллотироваться в органы власти на пять лет. Последнее ограничение вступило в силу немедленно.