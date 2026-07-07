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В НАТО сочли, что дни «безлимитного потакания» Трампу сочтены

Как пишет Politico, эпоха «умиротворения» Вашингтона со стороны НАТО подходит к концу. Это связано с тем, что, набираясь оборонной мощи, союзники набираются и уверенности, отмечает издание.

Источник: Reuters

Страны НАТО перешли к новой «стратегии выживания» — перед саммитом в Турции лидеры альянса выбрали демонстративную тактику максимальной дипломатичности, однако за кулисами союзники считают, что «дни безудержного попустительства НАТО» президенту США Дональду Трампу сочтены, пишет Politico.

Политика «не оскорбить и пообещать больше» стала официальным курсом альянса, однако по мере роста расходов на оборону будет расти и уверенность союзников в своих силах.

«Это самая масштабная трансформация НАТО в истории. Я не уверен, что все в администрации США это понимают, ведь они привыкли быть лидерами», — заявил изданию высокопоставленный дипломат одной из стран НАТО.

При этом издание указывает, что на саммите в Анкаре альянс намерен буквально «откупиться» от критики Трампа — плавным аргументом в станут не геополитические стратегии, а деньги. В качестве примера реальной готовности к этому Politico называет графики генсека Марка Рютте, с которыми он незадолго до саммита пришел к Трампу, чтобы показать, что траты стран Европы выросли до уровня суммарных затрат США.

Кроме того, саммит в Турции может превратиться в крупнейшую ярмарку оборонных заказов, чтобы «удовлетворить аппетиты американской промышленности».

Кроме того, декларации саммита теперь будут включать поддержку позиции США по Ирану — явный жест примирения, направленный на то, чтобы снизить градус напряженности между Белым домом и Брюсселем.

Опрошенные Politico эксперты отмечают, что стратегия может помочь, и Трамп сменит гнев на милость, но если у него вновь возникнут претензии к европейцам — «тема затмит все остальное».

После возвращения в Белый дом Трамп начал критиковать страны НАТО за то, что те вкладывают недостаточно средств в собственную оборону, позднее еще одной причиной для критики стала недостаточная поддержка со стороны союзников во время конфликта с Ираном. По той же причине американский президент ранее допускал, что США могут выйти из НАТО.

Анкара 7—8 июля принимает саммит НАТО. Перед его началом CNN со ссылкой на источники писал, что американские чиновники не уверены, что все «пройдет гладко». Они указывают, что «скверное настроение» Трампа никуда не исчезло, а ранее он заявлял, что едет только потому, что саммит проходит под председательством «друга» — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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