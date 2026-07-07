В НАТО сочли, что дни «безлимитного потакания» Трампу сочтены

При этом издание указывает, что на саммите в Анкаре альянс намерен буквально «откупиться» от критики Трампа — плавным аргументом в станут не геополитические стратегии, а деньги. В качестве примера реальной готовности к этому Politico называет графики генсека Марка Рютте, с которыми он незадолго до саммита пришел к Трампу, чтобы показать, что траты стран Европы выросли до уровня суммарных затрат США.