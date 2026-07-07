В НАТО сочли, что дни «безлимитного потакания» Трампу сочтены

Политика «не оскорбить и пообещать больше» стала официальным курсом альянса, однако по мере роста расходов на оборону будет расти и уверенность союзников в своих силах.
«Это самая масштабная трансформация НАТО в истории. Я не уверен, что все в администрации США это понимают, ведь они привыкли быть лидерами», — заявил изданию высокопоставленный дипломат одной из стран НАТО.
При этом издание указывает, что на саммите в Анкаре альянс намерен буквально «откупиться» от критики Трампа — плавным аргументом в станут не геополитические стратегии, а деньги. В качестве примера реальной готовности к этому Politico называет графики генсека Марка Рютте, с которыми он незадолго до саммита пришел к Трампу, чтобы показать, что траты стран Европы выросли до уровня суммарных затрат США.
Кроме того, саммит в Турции может превратиться в крупнейшую ярмарку оборонных заказов, чтобы «удовлетворить аппетиты американской промышленности».
Кроме того, декларации саммита теперь будут включать поддержку позиции США по Ирану — явный жест примирения, направленный на то, чтобы снизить градус напряженности между Белым домом и Брюсселем.
Опрошенные Politico эксперты отмечают, что стратегия может помочь, и Трамп сменит гнев на милость, но если у него вновь возникнут претензии к европейцам — «тема затмит все остальное».
После возвращения в Белый дом Трамп начал критиковать страны НАТО за то, что те вкладывают недостаточно средств в собственную оборону, позднее еще одной причиной для критики стала недостаточная поддержка со стороны союзников во время конфликта с Ираном. По той же причине американский президент ранее допускал, что США могут выйти из НАТО.
Анкара