Лидер партии Reform UK Фарадж покинет парламент из-за подарка в 5 млн фунтов

Как писала The Guardian, деньги были получены незадолго до того, как господин Фарадж выставил свою кандидатуру на выборах, а потом прошел в парламент. По действующим правилам все подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев перед началом работы в парламенте, нужно декларировать, если их можно рассматривать как направленные на политические цели. Господин Фарадж заявил, что подарок не был политическим и предназначался для оплаты его личной охраны.