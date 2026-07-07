Президенты Узбекистана и Беларуси проведут переговоры в Минске

Отмечено, что главной темой переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества и укрепление взаимодействия между странами в различных сферах.
«Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов», — говорится в сообщении.
По итогам встречи планируется подписание около 20 документов, ключевой из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном, проинформировал Telegram-канал.
Перед визитом в Минске также пройдет третий Межрегиональный форум с участием представителей регионов и деловых кругов двух стран, отметил «Пул Первого».
Промкооперация и сотрудничество в АПК
Во вторник в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Стороны обсудили промкооперацию, сотрудничество в агросфере и другие важные вопросы.
Глава белорусского правительства отметил, что товарооборот между странами в этом году может достигнуть 1 миллиарда долларов, а к 2030 — двух миллиардов.
В свою очередь вице-премьер Узбекистана заявил, что его страна готова направить работников в агросектор Беларуси.
Помимо этого, во вторник в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялся телемост, в ходе которого представители Узбекистана заявили, что республика нуждается в образовательных и других компетенциях российской и белорусской сторон при строительстве АЭС в Джизакской области.