Президенты Узбекистана и Беларуси проведут переговоры в Минске

Помимо этого, во вторник в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялся телемост, в ходе которого представители Узбекистана заявили, что республика нуждается в образовательных и других компетенциях российской и белорусской сторон при строительстве АЭС в Джизакской области.