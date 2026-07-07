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Президенты Узбекистана и Беларуси проведут переговоры в Минске

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев проведут переговоры в Минске, они состоятся в рамках официального визита узбекского лидера в белорусскую столицу 8—9 июля, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Отмечено, что главной темой переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества и укрепление взаимодействия между странами в различных сферах.

«Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов», — говорится в сообщении.

По итогам встречи планируется подписание около 20 документов, ключевой из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном, проинформировал Telegram-канал.

Перед визитом в Минске также пройдет третий Межрегиональный форум с участием представителей регионов и деловых кругов двух стран, отметил «Пул Первого».

Промкооперация и сотрудничество в АПК

Во вторник в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Стороны обсудили промкооперацию, сотрудничество в агросфере и другие важные вопросы.

Глава белорусского правительства отметил, что товарооборот между странами в этом году может достигнуть 1 миллиарда долларов, а к 2030 — двух миллиардов.

В свою очередь вице-премьер Узбекистана заявил, что его страна готова направить работников в агросектор Беларуси.

Помимо этого, во вторник в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялся телемост, в ходе которого представители Узбекистана заявили, что республика нуждается в образовательных и других компетенциях российской и белорусской сторон при строительстве АЭС в Джизакской области.

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