Дума упростила исключение объектов культурного наследия из реестра

Госдума во вторник одобрила во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия “и в 32 статью федерального закона “О государственной регистрации недвижимости”. За в третьем чтении проголосовали 303 депутата, против — 72. Законопроект был внесен думой Ставропольского края в январе 2025 года.
Поправки к закону меняют правила исключения региональных объектов культурного наследия из единого государственного реестра. Теперь объект будет исключаться на основании акта от регионального правительства и заключении государственной историко-культурной экспертизы, согласованной с Минкультом. По действующей процедуре, для исключения необходимо решение федерального правительства.
Всего в новом законе прописаны три способа исключения объекта культурного наследия из реестра. На федеральном уровне — на основании акта правительства. При этом перед исключением объекта федерального значения из реестра, Министерство культуры должно представить заключение государственной историко-культурной экспертизы.
На региональном уровне с принятием закона появится возможность исключать объекты регионального значения решением правительства региона. Основанием станет представлению регионального органа охраны объектов культурного наследия, выданное на основании государственной историко-культурной экспертизы по согласованию с федеральным Минкультом. Почти такой же механизм будет действовать на муниципальном уровне: только теперь потребуется обращение органа местного самоуправления.
29 июня спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила, что «регионы говорят о необходимости упрощения процедуры исключения из единого госреестра физически утраченных или необоснованно в свое время включенных в него объектов». Она также отмечала, что объекты регионального и местного значения вносятся в единый госреестр местными властями, а исключаются постановлением правительства.
Против законопроекта выступило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). По словам первого заместителя председателя ВООПИК Дениса Юдина, его принятие ослабит режим защиты объектов культурного наследия и может привести к сокращению числа памятников в России.
Он отметил, что в процессе исключения объектов должны быть памятники «которые действительно физически утрачены, существуют только в реестре, только на бумаге», а не те, что будут исключены из него «в связи с утратой историко-культурной ценности».
10 марта «Архнадзор» выступил с открытым обращением к председателю Госдумы Вячеславу Володину и Госдуме. В заявлении «Архнадзора» говорилось, что изменения в законе содержат «колоссальные риски утрат культурного наследия Отечества», а также открывает возможность «массового исключения объектов культурного наследия регионального и муниципального значения из Единого государственного реестра».
В письме отмечалось, что норма об исключении исключительно решением федерального правительства перешла в действующий федеральный закон из закона 1978 года. «Это вполне оправданно, коль скоро такое решение на практике ведет к необратимым последствиям — сносу здания, лишенного охранного статуса», — написали общественники.
В обращении они также указали, что поправки в законопроект «решительно противоречат как идеологии и целям вышеупомянутой долгосрочной Программы сохранения культурного наследия России до 2045 года».
Член Совета по правам человека при президенте и координационного совета «Архнадзора» Константин Михайлов в разговоре с РБК отметил, что «законодательная мера не обусловлена» интересами по сохранению наследия в России, а ее принятие «создает колоссальные риски для сохранности историко-культурного наследия». Он также рассказал, что механизм «корректировки вывода объектов давно утраченных или потерявших историко-культурную ценность, исправно работал».
Он отметил, что в законе до изменений было «принятие решения на уровне правительства Российской Федерации об исключении чего-либо из реестра — это была большая ответственность, серьезная процедура». При этом Михайлов замечает, что участие правительства и Минкульта по новому закону все равно создает «некий страховочный механизм соблюдения единой федеральной политики по исключению объектов из реестра».