Дума упростила исключение объектов культурного наследия из реестра

Он отметил, что в законе до изменений было «принятие решения на уровне правительства Российской Федерации об исключении чего-либо из реестра — это была большая ответственность, серьезная процедура». При этом Михайлов замечает, что участие правительства и Минкульта по новому закону все равно создает «некий страховочный механизм соблюдения единой федеральной политики по исключению объектов из реестра».