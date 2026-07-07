Песков назвал отношения России и США «нулевыми»

Отношения России и США остаются «на нулевом уровне», однако Москва и Вашингтон продолжают поддерживать диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
«У нас налажен относительно хороший диалог. Наши двусторонние отношения не складываются, поскольку они застряли на нулевом уровне, но, несмотря на это, мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом», — сказал он.
По его словам, нынешний диалог между Москвой и Вашингтоном можно назвать «достаточно хорошим».
«У нас налажен относительно хороший диалог», — отметил представитель Кремля.
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом президенты России и США провели целый ряд длительных телефонных разговоров. 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоялись первые за три года полноценные переговоры делегаций России и США. А 15 августа на Аляске состоялись первые с 2021 года переговоры на уровне президентов.
В последние месяцы представители российских властей неоднократно заявляли о сложном состоянии отношений Москвы и Вашингтона, одновременно отмечая сохранение рабочих контактов. В апреле замглавы МИДа Александр Панкин называл главной проблемой отношений с США «высокую степень непредсказуемости» американской администрации и говорил, что двусторонние отношения находятся в низшей точке.
В мае Песков уже заявлял, что отношения между странами остаются «на нуле» и для их восстановления необходимы шаги с обеих сторон. В июне Песков говорил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, когда Вашингтон проявит аналогичную готовность, сравнив этот процесс с танго, «которое танцуют вдвоем».
В том же месяце замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что, несмотря на «некоторый застой» в диалоге, между странами продолжают работать «горячие линии», а стороны планируют провести новый раунд консультаций по устранению двусторонних «раздражителей». 4 июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который в Кремле назвали «деловым и весьма конструктивным», договорившись продолжить контакты.
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