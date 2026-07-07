Песков назвал отношения России и США «нулевыми»

В мае Песков уже заявлял, что отношения между странами остаются «на нуле» и для их восстановления необходимы шаги с обеих сторон. В июне Песков говорил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, когда Вашингтон проявит аналогичную готовность, сравнив этот процесс с танго, «которое танцуют вдвоем».