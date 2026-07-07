Также Дмитрий Песков рассказал, что Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной. Документ был подготовлен и согласован. На сегодняшний день Украина и представители ее власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России, добавил представитель Кремля.