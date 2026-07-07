Песков заявил, что Россия не начнет третью мировую войну

Песков отметил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать третью мировую войну. Он напомнил, что в истории страна не была инициатором мировых войн. «Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — добавил пресс-секретарь.