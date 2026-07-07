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Песков заявил, что Россия не начнет третью мировую войну

Россия никогда не будет инициатором третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Источник: РБК

Россия никогда не будет инициатором третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать третью мировую войну. Он напомнил, что в истории страна не была инициатором мировых войн. «Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — добавил пресс-секретарь.

Песков также заявил, что милитаризация Европы вынудит Россию принимать дополнительные меры для обеспечения национальной безопасности. Он отметил, что Евросоюз превращается в военный и экономический блок и за этим процессом в Москве внимательно следят.

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