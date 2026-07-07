Песков заявил, что Москва приветствует переговорный подход Трампа

Россия может только приветствовать стремление президента США Дональда Трампа решать проблемы путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
По словам Пескова, Трамп предпочитает искать решения за столом переговоров. Пресс-секретарь президента отметил, что Москва приветствует такой подход американского президента.
4 июля Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продлилась почти полтора часа.
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились оставаться на связи.
После встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре американский лидер, вероятно, вновь продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным.
6 июля Песков заявил, что новый контакт президентов может состояться в ближайшее время. Он также назвал позицию Трампа по украинскому урегулированию последовательной и отметил, что президент США открыт к аргументам российской стороны.
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