Песков назвал условия немедленного прекращения боевых действий

«[Президент Украины Владимир] Зеленский все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», — сказал Песков.