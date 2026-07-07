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Песков назвал условия немедленного прекращения боевых действий

Боевые действия на Украине будут остановлены «на следующий день» после вывода ВСУ с территорий российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Источник: РБК

Боевые действия на Украине будут остановлены «на следующий день» после вывода ВСУ с территорий российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», — сказал Песков.

Он добавил, что российские войска продвигаются по различным направлениям, работа вооруженных сил по созданию буферной зоны продолжается — к этому вынуждает линия Киева.

Идею создания на Украине «санитарной зоны», в случае если обстрелы российских территорий продолжатся, российский лидер Владимир Путин предложил еще летом 2023 года. В конце прошлого года глава государства предложил продолжить в текущем году работу по расширению полосы безопасности вдоль границы.

Материал дополняется.

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