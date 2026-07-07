Песков заявил об ухудшении положения Украины

Положение Украины ухудшается, российские войска развивают наступление на ряде направлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
По словам Пескова, Россия смогла приспособиться к условиям конфликта как в экономическом плане, так и в вопросах управления. Он добавил, что у страны достаточно ресурсов, которые позволят вести боевые действия и дальше. При этом представитель Кремля отметил, что положение Украины ухудшается с каждым днем.
Песков сообщил, что российские военные наступают на разных участках, чтобы буферную зону безопасности вдоль границы.
Ранее Песков заявил, что СВО превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада.
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