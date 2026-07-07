Песков заявил об ухудшении положения Украины

По словам Пескова, Россия смогла приспособиться к условиям конфликта как в экономическом плане, так и в вопросах управления. Он добавил, что у страны достаточно ресурсов, которые позволят вести боевые действия и дальше. При этом представитель Кремля отметил, что положение Украины ухудшается с каждым днем.