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Песков: ВС РФ предстоит занять Краматорск и Славянск для освобождения Донбасса

Пресс-секретарь президента заявил, что после освобождения двух важных городов вся территория Донбасса будет освобождена.

Источник: Комсомольская правда

Российским войскам предстоит занять еще два важных города — Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донбасса будет освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что эти населенные пункты имеют ключевое значение для завершения освобождения региона.

Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об освобождении Константиновки, которую Киев на протяжении 12 лет превращал в неприступную крепость. Представитель Кремля отметил, что город был серьезно укреплен украинской стороной, однако российским военным удалось взять его под контроль.

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