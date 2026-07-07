Российским войскам предстоит занять еще два важных города — Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донбасса будет освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что эти населенные пункты имеют ключевое значение для завершения освобождения региона.
Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об освобождении Константиновки, которую Киев на протяжении 12 лет превращал в неприступную крепость. Представитель Кремля отметил, что город был серьезно укреплен украинской стороной, однако российским военным удалось взять его под контроль.