Россия никогда не начнет третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
«Россия — слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», — отметил представитель Кремля.
Россия, напомнил господин Песков, никогда не начинала мировых войн, если вспомнить историю. Но когда боевые действия начинали против России, страна «отвечала до самого конца», резюмировал пресс-секретарь президента.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине превратилась в настоящую войну, поскольку за Киевом стоят западные страны. Пресс-секретарь также отметил, что иностранные государства помогают Киеву наводить зарубежные вооружения на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры.