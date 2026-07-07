Нетаньяху планирует сорвать сделку Трампа и Эрдогана

При этом сам Дональд Трамп прилетает в Турцию, будучи в ярости из-за нелояльности европейских союзников по вопросу Ирана. На этом фоне закулисная просьба Нетаньяху ставит президента США перед сложным выбором: поддержать позицию Израиля или продолжить курс на укрепление отношений с единственным лидером в регионе, к которому он пока сохраняет расположение.