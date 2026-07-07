Госдума приняла закон о штрафах для УК за недопуск операторов связи в дома

За первое нарушение должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а организациям — от 100 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания увеличится. Для сотрудников компаний предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет. Юридическим лицам может грозить наказание до 1 млн рублей.