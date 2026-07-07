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Госдума приняла закон о штрафах для УК за недопуск операторов связи в дома

Госдума приняла закон о штрафах для управляющих компаний за нарушение правил работы с операторами связи в многоквартирных домах. Новые нормы вводят ответственность за препятствия при монтаже, обслуживании и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества.

Источник: Life.ru

За первое нарушение должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а организациям — от 100 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания увеличится. Для сотрудников компаний предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет. Юридическим лицам может грозить наказание до 1 млн рублей.

Кроме того, закон расширяет перечень нарушений: теперь ответственность предусмотрена и за препятствование передаче тепловой энергии по сетям. Размеры штрафов по новым составам будут такими же.

Ранее Life.ru сообщал, что управляющая компания обязана обеспечивать санитарное состояние многоквартирного дома и следить за отсутствием тараканов в местах общего пользования, иначе ей грозят штрафы.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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